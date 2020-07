Sassuolo, De Zerbi: “È la vittoria di tutti. Abbiamo fatto una grande partita”

L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara esterna vinta contro la Lazio.

LE PAROLE DEL MISTER

Queste le sue parole a SkySport: “Questa è una grande vittoria, ma lo è di tutto il Sassuolo. Raspadori è un prodotto del nostro settore giovanile e questo dimostra che si lavora bene. Tutti spingono nella stessa direzione. Abbiamo fatto una grande partita, con un un po’ di precisione avremmo segnato anche qualche gol in più. L’unica cosa che chiedo ai ragazzi è un pizzico di convinzione in più. Obiettivo? La squadra che sta davanti a noi. Fino a quando il campo non dirà che non possiamo più arrivare al settimo posto noi giocheremo al massimo. Spero di vedere questa personalità anche quando allo stadio ci saranno i tifosi. A porte chiuse c’è più equilibrio. Io sono un privilegiato a poter allenare questa squadra. Il segreto è avere giocatori professionisti che vogliono perfezionarsi e poi spingere sempre in allenamento”.