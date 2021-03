Sassuolo, De Zerbi è una furia: “Alcuni giovani pensano di essere di passaggio qui”

Il Sassuolo sogna a lungo di conquistare tre punti importanti contro il Torino, prima di fare harakiri e consegnare il successo ai granata. La sconfitta ferma inevitabilmente la rincorsa dei neroverdi all’Europa League.

LE PAROLE DI DE ZERBI

Il tecnico Roberto De Zerbi analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo una squadra giovane e non sempre i giovani capiscono le cose al volo. Sbagliano più di altri. Avremmo dovuto chiuderla 3-0 e invece l’abbiamo persa per colpa nostra meritatamente. Si vede che staranno in panchina e in tribuna per capire meglio. Sono favorevole a sperimentare, ma al primo posto c’è il calcio. Deve essere così per tutti. Dobbiamo metterci l’anima perché siamo fortunati a fare questo mestiere. Il primo triplice cambio è avvenuto perché Defrel e Djuricic mi erano sembrati appannati nel chiudere la partita. Poi loro hanno tentato il tutto per tutto. Oggi non ci è andata bene, ma non penso sia questione di sistema di gioco. La maturità viene con l’esperienza. Il Sassuolo è una società che parte per salvarsi e per mettere in evidenza i giovani. Alcune volte, portano grandi risultati. E’ già il secondo anno che siamo ottavi. C’è chi prende il Sassuolo come momento di passaggio. Ci si accontenta di ciò che si fa e non ci si mette qualcosa in più. Sto combattendo da tre anni per spingere a non pensare che il Sassuolo sia una società di passaggio. Di solito dopo le partite non parlo, ma stavolta l’ho fatto”.