Sassuolo, De Zerbi felice: “Alleno persone di valore, bene sotto vari aspetti”

Il tecnico esalta il lavoro dei neroverdi

Il Sassuolo conquista tre punti importanti sul campo del Genoa . Il 2-1 dello stadio Ferraris mette i neroverdi attualmente in settima posizione, davanti alla Roma . Un piazzamento che al momento varrebbe la qualificazione alla prossima Conference League, la terza manifestazione europea. Insomma un bel premio per la bella stagione della formazione emiliana, che non si è mai arresa.

Il tecnico Roberto De Zerbi analizza la vittoria ai microfoni di Sky Sport: "Sono gratificato per i primi 25 minuti di grande calcio e per come abbiamo lottato nel finale, specialmente dall'83'. Queste due cose mi danno felicità perché in una c'è un aspetto puramente tecnico-tattico e fisico, nell'altro c'è il cervello, l'aspetto mentale, che abbiamo costruito durante questo percorso. Vuol dire che alleno giocatori che sono persone con valori". Ora i neroverdi dovranno attendere il risultato della sfida tra Roma e Crotone per festeggiare l'eventuale sorpasso.