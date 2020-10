Sassuolo, De Zerbi: “Giornata complicata, abbiamo vinto da squadra cinica”

Si è conclusa la sfida tra Sassuolo e Crotone. I neroverdi si impongono con qualche patema contro i rossoblu e continuano a risalire la classifica dopo il pari contro il Cagliari e il successo ai danni dello Spezia.

LE PAROLE DI DE ZERBI

Il tecnico Roberto De Zerbi analizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Saremo contenti se resteranno tutti. Passa anche dalla volontà dei giocatori di rimanere a Sassuolo per fare un campionato importante. Oggi ci è capitata una giornata in cui non eravamo brillante, in cui tutti gli aspetti tecnici venivano fatti male. Non eravamo mai puliti. Loro chiudevano tutti gli spazi. Noi avremmo dovuto abbassarli nella loro area. Non abbiamo fatto una partita di spessore, ma, se abbiamo vinto, vuol dire che abbiamo giocato da grande squadra. Ci sono state squadre che hanno vinto scudetti non giocando benissimo. Se per una volta succede a noi, non va male… Da Guardiola e Bielsa bisognerebbe imparare l’onestà. Quando la mia squadra è andata a fare possesso in campi difficili e ha preso tre o quattro gol, sono state fatte valutazioni particolari…”.