Sassuolo, De Zerbi: “Il momento brutto passerà, la stagione è ancora lunga. Non siamo solo tiki-taka”

L’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha presentato la partita di campionato che vedrà i neroverdi opposti al Crotone: “Non siamo in un bel momento, ma ci sono degli elementi che fanno pensare che torneremo brillanti. Abbiamo fatto delle valutazioni fisiche in settimana e siamo in crescita rispetto a 15-20 giorni fa. Il campionato è ancora lunghissimo e c’è tempo per fare qualsiasi cosa. Io credo che abbiamo attraversato, e attraversiamo tuttora, un momento complicato ma che è destinato a terminare, torneremo ad essere quelli degli ultimi 2-3 anni. Pochi gol fatti e tanti subiti? Non è vero che siamo poco efficaci sotto porta perché l’anno scorso e all’inizio di questa stagione eravamo tra i migliori attacchi e non è vero che siamo tra le peggiori difese, ci sono momenti e momenti e bisogna accettarli. Non è vero che siamo una squadra che fa solo tiki-taka, è un’analisi sbagliata”.