Sassuolo, De Zerbi: “Il pari mi sta anche stretto anche se arrivato al 90′”

Il Sassuolo si salva in extremis contro il Cagliari. Boga rimedia alla rete di Joao Pedro e regala almeno un punto agli emiliani. Il tecnico Roberto De Zerbi si sofferma sulla prestazione della sua squadra: “Il pari in extremis non è un regalo visto come ci siamo espressi nei 90 minuti, se devo dirla tutta il risultato ci va anche strettissimo. La mia squadra ha fatto bene e sono molto contento contro una squadra organizzata come il Cagliari. Nella ripresa abbiamo costruito tanto, come nel primo: io mi son divertito durante la partita, la squadra sta bene. È chiaro che nel calcio esiste il gol e noi ne abbiamo sbagliato troppi, è chiaro che se oggi avessimo realizzato di più avremmo portato via i tre punti. Qualcosa ci manca perché siamo venuti per vincere, sono contento di come abbiamo giocato: ma manchiamo un po’ nelle conclusioni e nella realizzazione. Abbiamo cinque giorni per preparare la sfida con lo Spezia, che è una squadra che come il Cagliari gioca a calcio. Boga ha fatto bene, ma ora ci manca soltanto la vittoria e direi che è quella che dobbiamo trovare già a partire dalla prossima sfida”.