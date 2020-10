Sassuolo, De Zerbi: “La mia è una squadra vera. Noi secondi? Merito della società”

Il Sassuolo ha ottenuto una grande vittoria a Bologna mostrando qualità e bel gioco. Merito del tecnico Roberto De Zerbi che a fine gara ai microfoni di Dazn ha commentato la gara e la prestazione della propria squadra: “Sono felice per come è arrivato il risultato e anche per come sono maturati i gol. A volte siamo timorosi e non dobbiamo aver paura di perdere i palloni anche perchè poi noi facciamo gioco e i gol arrivano. La nostra è una squadra vera ma dobbiamo puntare a qualcosa in più mettendo anche fisicità. Nel primo tempo eravamo sotto meritatamente per aver perso tanti duelli poi siamo stati bravi a giocare da squadra. La classifica è frutto del lavoro della società e i risultati vengono attraverso il lavoro. Dobbiamo stare ancora tranquilli perchè poi le partite sono sempre difficili. Berardi è un calciatore importante e ha grande talento. E’ diverso dagli altri sia come giocatore che come uomo”