Sassuolo, De Zerbi: “L’ottavo posto è il massimo, domani non avremo Locatelli”

Le parole del tecnico neroverde alla vigilia della sfida contro la Fiorentina

Redazione ITASportPress

Nella tradizionale conferenza stampa pre partita, l'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha presentato la partita di domani contro la Fiorentina. Queste le sue parole, riportate da Repubblica: "Ad oggi l'ottavo posto è il massimo che potevamo raggiungere, soprattutto se consideriamo questi mesi. Il vero Caputo l'abbiamo avuto solo per le prime 9 partite, Defrel e Berardi sono stati fuori a lungo, Boga ha avuto un'annata complicata e ha fatto solo 3 gol. Questo dà ancora ancora più valore alla nostra posizione. E poi mancano ancora 8 gare sebbene le prime sette facciamo un campionato a parte. E confesso che per quello che abbiamo fatto 43 punti sono pochi: magari non cambiava niente in classifica ma per quello che abbiamo fatto oggi avremmo potuto tranquillamente avere più di 50 punti".

Sui singoli: "Con la Fiorentina rientrano Berardi e Defrel - prosegue - non so se dall'inizio, ma probabilmente perderemo Locatelli perché ha un fastidio e attendo i medici. Bourabia lo stiamo recuperando e per noi è un giocatore importante. Però considero Raspadori e Traoré due titolari che stanno facendo molto bene".

"La Fiorentina è da considerare al nostro livello, la classifica è diversa (13 punti di distacco) perché negli ultimi anni noi non abbiamo stravolto la rosa come hanno fatto loro. Hanno giocatori di qualità, penso davanti a Ribery, Vlahovic e Kouame, o a Castrovilli e Bonaventura a centrocampo. Sta passando un periodo delicato, ma non cambia il valore della rosa. Iachini ha dei principi di gioco chiari e una strategia ben precisa".