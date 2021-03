Sassuolo, De Zerbi: “Meritavamo la vittoria. Se solo avessimo più consapevolezza…”

Il Sassuolo fa e disfa. Va due volte in vantaggio, rischia la beffa contro il Napoli e poi si salva in pieno recupero. I neroverdi restano in scia al treno per l’Europa League.

LE PAROLE DI DE ZERBI

Il tecnico Roberto De Zerbi analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn: “Sono sincero: oggi abbiamo fatto una grande partita e avremmo meritato di vincere. Il Napoli ha grandi giocatori e merita di vincere. La mia squadra meritava la vittoria per qualità del gioco e occasioni create. Dà fastidio non aver conquistato i tre punti, ce li saremmo meritati. Europa? L’ambizione resta quella di far bene. Davanti abbiamo sette squadre forti. Questo è un dato di fatto, ma non dev’essere una scusa per non dare il massimo. Dobbiamo rimetterci vicino a queste squadre che ci precedono. I miei richiami sono energici, ma dettati dall’affetto. A volte giocano col freno a mano tirato. Devono attaccare lo spazio. Dato che hanno qualità tecniche e fisiche, non devono abbassare il freno a mano. La mia squadra è forte in tutto, ma manca la consapevolezza di quello che potrebbe dare fino in fondo. Sul secondo gol avrei dovuto cambiare Muldur, ero arrabbiato con me stesso. Sul terzo gol siamo stati troppo ingenui. A volte, nel tentativo di dare di più, facciamo gravi danni. Futuro? Le strade, prima o poi, si separeranno, ma per il momento sto bene qui e mi ritengo fortunato”.