Sassuolo, De Zerbi: “Meritavamo le coppe. Con lo Shakhtar manca la firma”

Ultima panchina neroverde per il tecnico bresciano

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha chiuso la sua avventura sulla panchina neroverde con una vittoria contro la Lazio. Ai microfoni di Sky il commento del match del mister bresciano: "La vittoria conferma che abbiamo fatto un bel percorso. Non sono deluso per non essere entrato nelle coppe ma il campionato ha detto che il nostro bilancio è buono. Non meritavamo di stare fuori dalle coppe e paghiamo lo scotto per due gol non fatti. Il dispiacere di stasera però più per l'esclusione dalla Conference è perchè mi separo dal Sassuolo. Shakhtar? Dobbiamo vederci per definire le cose ma ancora non è fatto nulla. Io ho sempre detto che cerco di poter essere in grado di poter esprimere le mie capacità. Io cerco le condizioni giuste per lavorare come al Sassuolo".