Sassuolo, De Zerbi: “Meritavamo punti. Boga? Doveva uscire più lentamente al cambio…”

Il Sassuolo viene strapazzato dalla Lazio sul piano dell’intensità, ma per poco non strappava un pareggio grazie all’atteggiamento concentrato e battagliero per tutti i novanta minuti. Infatti, il gol vittoria dei biancocelesti arriva al 91′ con una bella girata di Caicedo. Il tecnico neroverde Roberto De Zerbi ha parlato a Sky Sport: “Avremmo meritato di fare risultato, in un certo momento del match potevamo anche passare in vantaggio, e per me nel secondo tempo non abbiamo sofferto un granché. Una ripresa di livello alto, con più coraggio, per questo dispiace di aver perso oggi. La Lazio è forte, può segnare in qualsiasi momento, ha giocatori determinanti anche se partono dalla panchina. Gol all’ultimo? Succede, purtroppo. Tanti sono giovani, Boga ad esempio è uscito velocemente dal campo alla sostituzione, ma deve imparare a rallentare, gliene parlerò, avremmo guadagnato un po’ di tempo. Per me non è scorrettezza, è il calcio che è così. Comunque tanti pagano nel recupero, anche il Parma oggi”.

Mai a segno il Sassuolo nei primi 15′, unica di A: “Non so come mai, può essere un caso. Noi prepariamo i match in un certo modo, dobbiamo comprendere i momenti delle partite”.