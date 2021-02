Sassuolo, De Zerbi: “Momento difficile che dobbiamo superare. Il calcio è come la vita”

L’allenatore del Sassuolo Roberto de Zerbi ha parlato a Sky dopo il ko subito contro lo Spezia: “Quando le cose non vanno bene bisogna lavorare, però serve anche la condizione fisica ideale per ambire a qualcosa di più. Quando arriva la palla nella nostra area manchiamo in cattiveria, quando attacchiamo invece certe decisioni vanno prese in pochi istanti. Il calcio è come la vita, ci sono periodi in cui fai 4-5 gol in una partita e magari non meriti di farli, invece nelle ultime gare se avessimo fatto 3 gol nessuno avrebbe avuto niente da dire. Ci facciamo un esame di coscienza, cerchiamo di sorpassare un periodo difficile che dura da mesi. Dobbiamo continuare a stringere i denti perchè ancora non vediamo il sole”.