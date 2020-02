Sassuolo, De Zerbi: “Momento magico, possiamo vincere 4 partite di fila”

Il Sassuolo non vuole smettere di stupire. I neroverdi sono attesi al difficile derby emiliano contro il Parma. Il tecnico Roberto De Zerbi commenta il momento della sua squadra nel corso della conferenza stampa: “Dal punto di vista dei punti, è sicuramente il miglior momento per quest’anno. Come prestazioni credo che, dopo Lecce, tutte, a parte quella di Udine, sono state buone. Il periodo dei pareggi con Juve e Milan, tutte partite molto buone. A livello di punti stiamo raccogliendo quello che prima non raccoglievamo e non è un caso. A Ferrara la sensazione era che avremmo vinto la partita, anche a 10 minuti dalla fine. Mi aspettavo un gol alla fine perché era giusto lo spirito, la lettura della partita. Da domani inizia una nuova partita, si riparte da 0-0. Giochiamo contro la rivelazione del campionato insieme al Verona, abbiamo 3 punti di distacco e ci teniamo a fare una grande partita anche perché dietro corrono tutti e dobbiamo guardare con grande attenzione a quello che succede dietro”.

PARMA – “Si affronta cercando di esaltare le nostre potenzialità. Il Parma è squadra esperta, organizzata, ha individualità ed è difficile da battere, lo dice il campionato. Dobbiamo fare una partita di grande qualità e intelligenza, se vogliamo vincere. Stiamo bene. Traoré starà fuori qualche settimana per una distorsione alla caviglia. Djuricic è rientrato, Defrel sta bene e potrebbe partire dall’inizio. Marlon viene in panchina, ha aumentato il lavoro con la squadra ma non è ancora pronto. Chiriches si sta allenando a parte, tra una o due settimane dovrebbe tornare col gruppo. Non credo che mancheremo l’appuntamento domani. Stiamo bene, ci alleniamo bene, non sbagliamo un allenamento. La partita di domani è insidiosa. Incontrare il Parma è difficile per tutti. Ognuno gioca con le proprie armi ma penso che siamo sulla strada giusta che porta a diventare una squadra vera. Magari cadremo ancora in futuro ma sotto il punto di vista dei risultati perché è da parecchio tempo che c’è lo spirito, umiltà di preparare le partite e non sono preoccupato, se non preoccupato in generale della partita”.

ESULTANZA – “Io mi trattengo di solito, altrimenti farei così ad ogni gol. Nella corsa dopo il gol di Boga contro la Spal c’era il fatto di aver realizzato una rete importante, di aver vinto una partita dopo averne perse tante nel recupero, con una giocata di qualità, con un attacco allo spazio di Boga, un po’ di soddisfazione c’era. Cerco di essere realista. Il Lecce ha vinto a Napoli e tutti possono fare punti con tutti. Avendo una squadra giovane dobbiamo stare attentissimi a non demoralizzarci quando le cose non vengono ma non dobbiamo andare oltre le righe quando arrivano i risultati. Questa squadra può vincere anche quattro partite di fila, dobbiamo ambire a questo e non pensare che 10 punti in 4 partite ci tolgano la voglia di fare punti o ci bastino, dobbiamo continuare perché davanti abbiamo squadre del nostro livello, quindi se stanno davanti a noi vuol dire che qualcosa di meglio stanno facendo e quindi dobbiamo spingere. Siamo sempre stati coraggiosi. Qualche volta siamo stati meno attenti, lucidi, superficiali e dopo le paghi a caro prezzo. Da quando ci sono io abbiamo sempre cercato di fare la partita, magari giocata male ma lo spirito era quello di cercare di farla la partita. Non sempre siamo stati attenti e non sempre siamo stati con la testa giusta, la squadra è giovane e può avere alternanza di concentrazione, il Parma non sbaglia le partite ma ha caratteristiche diverse”.

ARBITRI – “Mariani è una garanzia, non mi faccio problemi. Il Parma si è lamentato come ci siamo lamentati noi a Genova. Ognuno deve cercare di fare il proprio lavoro, partiamo tutti dalla buona fede non dal fatto che si debba ripristinare la settimana prima, altrimenti non ha senso. Sul challenge, ho letto che la VAR è uno strumento importante ma ora si sta facendo confusione e sono d’accordo, sui falli di mano, su alcune situazione che il tempo sistemerà. Sicuro il VAR è uno strumento che migliora, poi bisogna capire e migliorare l’utilizzo”.