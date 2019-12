Sassuolo, De Zerbi: “Non va bene fare prestazioni così e tornare a casa senza punti…”

Le parole a Sky Sport dell’allenatore Roberto De Zerbi dopo che il suo Sassuolo ha perso al 94′ in casa contro il Napoli: “Dispiace, facciamo fatica a fare lo step in più di cui necessitiamo per fare il salto di qualità. Nel primo tempo potevamo andare oltre al singolo gol di vantaggio, bisogna essere poi più sgamati nel finale, perché non si possono fare tutte queste belle partite per poi portare a casa zero punti. Contro il Napoli serve la partita quasi perfetta per fare punti e nel primo tempo è stato così: non abbiamo subito nulla, e nel finale bisogna avere l’occhio per vedere certi inserimenti, serve massima attenzione fino alla fine”.