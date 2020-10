Sassuolo, De Zerbi: “Oggi i giocatori hanno sentito l’alta classifica. Abbiamo voglia di sognare”

Mister Roberto De Zerbi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la grande rimonta sotto la nebbia dei suoi ragazzi, che hanno riacciuffato il Torino sul 3-3: “Oggi ci sono degli aspetti positivi e degli altri da aggiustare, non siamo ancora brillantissimi nel gioco. L’ho detto a Bologna anche se avevamo vinto e lo dico oggi, la partita l’abbiamo fatta sempre noi, abbiamo avuto delle occasioni ma ci manca brillantezza. Non moriamo mai ed è tanto, non ci fermiamo mai. Credo che oggi sentivamo la classifica, i miei giocatori la guardano e in qualche giocata dovevamo essere più rapidi. Noi dobbiamo giocare e divertirci, siamo al terzo anno insieme e cerchiamo di sognare – ha svelato De Zerbi. Oggi eravamo messi in campo in maniera tradizionale, dovevamo portare la palla da una parte all’altra più velocemente per isolare uno dei loro mediani. Kyriakopoulos aveva le stesse funzioni di altre partite ma non era così sciolto. Lopez mi è piaciuto anche se ha perso qualche pallone di troppo, non dobbiamo avere paura di giocare e avremmo potuto fare di più quando è uscito. Ora noi dobbiamo cercare il dettaglio, anche in fase di non possesso, abbiamo preso dei gol evitabili. La qualità del passaggio diventa determinante se vogliamo giocare nello stretto, qui troviamo degli avversari che preparano la partita con il pallone a noi. Marlon è uno dei difensori più forti del nostro campionato, è un mio pupillo e troverà spazio”.

De Zerbi, getty images