Sassuolo, De Zerbi: “Partita aperta, ma l’espulsione ci ha penalizzato”

L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara interna contro il Milan, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.

LE PAROLE DI DE ZERBI

Queste le sue parole a SkySport: “Il Milan era in palla essendo la squadra più in forma del campionato. Era una partita aperta e l’espulsione ha cambiato. Il Sassuolo in questo momento non si può permettere di giocare in dieci contro questo Milan. Se noi prendessimo ogni partita come se fosse la più importante della carriera saremmo in un’altra posizione. La cosa che mi dà fastidio è che qualcuno non c’ha creduto, ma ho detto alla mia squadra che il posto in panchina c’è per tutti. Qualcuno di noi inoltre è giovane ed è giusto che la paghi, ma si può sempre migliorare. Bisogna sempre avere voglia di non prendere gol. Tutto parte dalla testa e dall’aspetto individuale. Locatelli? Deve ancora a cresce e un anno ancora qua gli servirebbe“.