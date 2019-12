Sassuolo, De Zerbi: “Punto importante e meritato”

Prezioso 0-0 per il Sassuolo in casa del Milan nella sedicesima giornata di Serie A. Queste le parole del tecnico neroverde Roberto De Zerbi al termine del match: “Berardi è un giocatore molto generoso, che spesso aiuta dietro, così come Boga. Domenico più corre più migliora nelle sue prestazioni. Oggi abbiamo sprecato diversi contropiedi, con passaggi troppo spesso sbagliati. Nel secondo tempo a tratti siamo stati nella loro metà campo, alla lunga però è emersa la differenza di valori. E’ stato un pareggio importante e meritato. Brescia? Io sono sempre stato tifoso delle rondinelle, tornare a casa mia sarà un’emozione particolare. Rinnovo di contratto? Io cerco solamente di fare il mio lavoro, questo non è neanche il momento di parlarne visto che la classifica non è ottimale. Se la società vorrà chiamarmi io sono disponibile, gli devo tanto per la fiducia che mi è stata data”.