Sassuolo, De Zerbi: “Punto prezioso. Decisiva l’espulsione di Peluso”

Termina la sfida tra Sampdoria e Sassuolo. Il tecnico dei neroverdi Roberto De Zerbi racconta le sue impressioni ai microfoni di Sky Sport: “Siamo andati vicini alla vittoria. E’ un punto preziosissimo. Certo, se avessimo vinto oggi, saremmo andati a più dieci sulla zona retrocessione. Espulsione? Non sapremo mai come sarebbe andata la gara. Avremmo preferito giocare in superiorità numerica. Veniamo dalla gara col Genoa e diventa antipatico parlare di decisioni arbitrali. Oggi spero che ci sia stato lo scatto decisivo. Serve qualche vittoria di fila. Però è vero che chi gioca dimostra sul campo che questo passo in avanti si può fare”.