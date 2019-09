Sassuolo, De Zerbi: “Reazione importante dopo una settimana nerissima”

Un Sassuolo straripante ha piegato per 3-0 la Spal nel lunch match della quarta giornata di Serie A. Queste le parole del tecnico dei neroverdi Roberto De Zerbi al termine della gara.

REAZIONE – “Nei primi minuti loro sono partiti forte, poi noi siamo cresciuti. La cosa più bella di oggi non è tanto il risultato, quanto la reazione dopo la settimana trascorsa, la più brutta da quando faccio l’allenatore. Abbiamo molto sofferto la sconfitta di Roma. L’attacco il nostro punto di forza? Sì, se gli attaccanti riescono a fare anche la fase difensiva come oggi: è’ vero infatti che abbiamo segnato molto, ma abbiamo subito troppe reti. Ora non dobbiamo accontentarci: il salto di qualità che dobbiamo fare è quello di diventare ingordi. Dobbiamo porci degli obiettivi più ambiziosi”.