Sassuolo, De Zerbi: “Rigore inesistente e fallo non dato. Irrati sfortunato…”

Triplice fischio tra Genoa e Sassuolo. L’allenatore dei neroverdi Roberto De Zerbi si sofferma sulla prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Se analizziamo la partita, in qualche episodio potevamo fare meglio. Quando porti la palla nell’area avversaria bisogna concretizzare e determinare gli episodi. La scelta finale delle azioni passa dalla maturità che più vanno avanti col tempo e più si sistemano. Il rigore per il Genoa è scandaloso, non c’è. Il fallo su Berardi non è stato fischiato, ma c’era. Così è davvero pesante. Il rigore non esiste perché non c’è contatto. Il guardalinee mi ha detto che sono ineccepibili, ma questo cosa vuol dire? Il mio giocatore non ha protestato perché ci siamo adeguati alla regola chiesta da Rizzoli per non avere troppe proteste. L’arbitraggio mi è sembrato chirurgico. Ci sono giocatori bravi e meno bravi e lo stesso vale per gli arbitri. Irrati è stato sfortunato e mi è sembrato particolarmente sfortunato. Sono favorevole al Var, ma vorrei capire dove sta il contatto Obiang-Sanabria”.