Sassuolo, De Zerbi: “Ripartire con rabbia. Berardi? Ha il gol nel sangue”

Dopo la sconfitta con la Roma, il Sassuolo vuole tornare a muovere la classifica. Avversario di turno, nella giornata di domani, sarà la Spal di Leonardo Semplici, reduce dalla vittoria in rimonta contro la Lazio. Queste le parole del tecnico neroverde Roberto De Zerbi nella conferenza stampa della vigilia.

REAZIONE – “La sconfitta di domenica scorsa non deve condizionarci, ma deve stimolarci a fare meglio portando sul campo la giusta rabbia”.

SPAL – “La Spal è una squadra solida, esperta ed organizzata. Giocano insieme ormai da diverse stagioni, anche se ogni anno cambiano qualche interprete. Loro sono una formazione concreta, che rimane sempre in partita”.

SETTIMANA “La squadra lavora sempre bene, ma lo stato d’animo cambia ogni domenica. Quando le cose vanno bene c’è entusiasmo, quando vanno male si soffre e tutti ci mettiamo sul banco degli imputati, io per primo. Ci sta di perdere, ma certi errori non vanno commessi”.

ASSENZE – “Marlon non sarà a disposizione, Djuricic non lo era neanche a Roma. Non ci sarà neanche Bourabia, mentre Magnanelli verrà in panchina”.

BERARDI – “Le prestazioni le aveva fatte anche lo scorso anno, adesso è un po’ più lucido e sta giocando più vicino alla porta. Il gol lo ha sempre avuto nel proprio Dna. Ha qualità infinite, non deve limitarsi a metterne in mostra solo una parte. Lui e Caputo possono fare meglio nel leggere delle situazini in pressione”.

MODULO – “Andiamo avanti secondo quella che l’idea comune, cercando di creare tanto e subire poco. Più o meno giocheremo come sempre”.