Sassuolo, De Zerbi: “Sempre difficile battere il Torino. Vogliamo tornare tra le prime sette”

E’ già tempo di tornare in campo per il Sassuolo di De Zerbi, gli emiliani domani scenderanno in campo per il recupero della 24esima giornata contro il Torino: “Vincere contro i granata è stato sempre difficile in questi anni, lo sarà domani e lo sarà anche nei prossimi anni perché sono una squadra forte e fisica. Hanno avuto il momento delicato dovuto al Covid, ma prima di questo ci credevano, erano in forma, erano tosti e l’hanno dimostrato domenica contro l’Inter. Sarà una partita difficile”. De Zerbi rilancia le ambizioni del suo Sassuolo: “Andremo a Torino per cercare di vincere, abbiamo bisogno di punti. Non siamo in vacanza, abbiamo ancora tante partite e se infiliamo 2-3-4 vittorie di fila possiamo riproporci dove eravamo prima di Natale, ovvero nelle prime sette. È difficile scalzare una di queste 7 ma provarci veramente deve essere un obbligo, anche perché il campo dice che qualche punto in più l’avremmo meritato. Domani ci sarà qualche cambiamento. Giocherà chi reputo migliore per questa partita, tenendo conto delle condizioni fisiche, come si è usciti dalla partita con il Verona e di quello che ci ha portato via a livello fisico”.

