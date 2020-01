Sassuolo, De Zerbi sfida la Roma: “Squadra forte ma vogliamo allungare la striscia positiva”

Conferenza stampa di vigilia per il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi che ha presentato la gara contro la Roma di domani sera valida per la 22^ giornata di Serie A. L’allenatore dei nervoverdi è intervenuto nel consueto appuntamento con la stampa. Ecco le sue parole:

MERCATO – “Duncan alla Fiorentina? Abbiamo provato a valorizzarlo, è una plusvalenza importante. Non aveva mai avuto grandissime richieste e vuol dire che è migliorato e vuol dire che è stato fatto un lavoro importante”. “Se mi attendo qualcosa dal mercato in entrata? Dobbiamo pensare alla partita di domani, possiamo far bene e dobbiamo stare concentrati. Solo a questo devo e dobbiamo pensare”.

MATCH – Sulla gara contro la Roma, De Zerbi ha commentato: “La Roma è una squadra forte e che gioca un calcio particolare e dobbiamo porre attenzione a quello, cercando di fare la partita con coraggio, non sbagliando cose semplici perché abbiamo fatto bene all’andata ma abbiamo pagato alcune situazioni in maniera pesante e che hanno poi condizionato. Domani vogliamo cercare di non sbagliare, di fare una partita di coraggio, qualità”. “Dobbiamo ricercare la continuità. Affrontiamo la Roma, una grande squadra, vale ancora di più se dovessimo allungare la striscia”. “Quanta voglia c’è di battere la Roma? Non so se c’è un allenatore che entra in campo per pareggiare, non saprei come fare. Entri e ti giochi la partita, al massimo perdi. La cosa peggiore per la squadra è la sconfitta, per l’allenatore è l’esonero ma se uno ha paura di perdere non gioca e se uno ha paura dell’esonero non allena. Noi ci prepariamo per vincere, poi vedremo cosa dirà la classifica. Una vittoria con una grande squadra ha un valore diverso, non di punti, ha un prestigio diverso”.