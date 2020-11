Sassuolo, De Zerbi: “Troppo molli a inizio gara. Può capitare la giornata no”

Si ferma la striscia di risultati utili del Sassuolo. I neroverdi cadono in casa contro l’Inter con un netto 3-0 e rischiano di perdere contatto dal Milan capolista.

LE PAROLE DI DE ZERBI

Il tecnico Roberto De Zerbi prova ad analizzare la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Siamo caduti dopo nove partite. Abbiamo preso i primi due gol in maniera brutta. Siamo stati troppo molli, con poca concentrazione. Quando si va sotto 2-0 contro questa Inter, che sta bene, diventa tutto più difficile. Questa sconfitta non ci deve far perdere entusiasmo. Capita di perdere. Dobbiamo capire cosa non è andato bene per ripartire senza fasciarci la testa. Non c’era da esultare nemmeno prima quando si vinceva in maniera sporca. Abbiamo alzato l’asticella, ma ci può stare la sconfitta. Fissiamo un obiettivo perché sorpassare le prime sette vuol dire che noi dobbiamo fare le cose perfette e qualcuno sbaglia. Capita di trovare alti e bassi mentre si cresce. Qualche giocatore non sta benissimo e molti degli acciaccati sono determinanti. Abbiamo sbagliato anche le scelte come nel caso di Chiriches. Andare sotto di due gol contro l’Inter ha indirizzato la gara”.