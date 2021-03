Sassuolo, De Zerbi: “Vittoria meritata, il Verona mette tutti in difficoltà. Ora vinciamone 3 di fila”

L’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l’Hellas Verona: “Abbiamo preparato la partita con grande rispetto della squadra che affrontavamo, secondo me la vittoria è meritata. Ci siamo abbassati per scelta e abbiamo concesso loro il possesso palla. Il Verona mette tutti in difficoltà, non solo noi. Nel primo tempo potevamo fare più di un gol, in attacco ho tutti calciatori forti e quando stanno bene i risultati si vedono. Sul 2-2 potevamo perderla, ma sull’1-0 potevamo raddoppiare noi. Oggi ho aggiunto un difensore a gara in corso perchè loro hanno Lasagna che crea sempre grandi difficoltà. Obiettivi? Già confermarsi ottavi sarebbe un risultato strepitoso, oggettivamente se non buca qualcuna delle sette davanti a noi diventa difficile ambire a certe posizioni, speravo che andassero più avanti in Europa. Dobbiamo fare 2-3 vittorie di fila e poi vedere cosa succede”. De Zerbi ricambia i complimenti a Juric: “Lo stimo perchè dà sempre un’impronta alle sue squadre, io ho preso il Sassuolo che era già in Serie A e lui ha ereditato una squadra neopromossa. Non esiste un’idea di calcio giusta o sbagliata, noi due siamo fortunati perchè i fatti supportano i nostri pensieri calcistici”.

