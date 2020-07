Sassuolo, De Zerbi: “Vogliamo l’8° posto a tutti costi. Darebbe senso alla stagione”

Sabato alle 21.45 il Sassuolo di Roberto De Zerbi affronterà il Napoli al San Paolo. Una sfida interessante tra due squadre che giocano un ottimo calcio, ma che arrivano entrambe da due sconfitte nell’ultima uscita.

LE PAROLE DI DE ZERBI

Queste le parole dell’allenatore neroverde in conferenza: “Domani a Napoli dobbiamo disputare una partita prendendo le forze dentro noi stessi, abbiamo degli infortunati e alcuni sono stanchi ma lo sono anche gli altri. Mancano ancora dieci giorni e noi vogliamo arrivare ottavi, per noi è un obiettivo importante e vorrebbe dare dare un senso alla stagione. Non abbassiamo neanche di un centimetro la guardia, sarà così fino alla fine. Capisco che si è stanchi, che ci sono 40 gradi e che dieci partite in un mese siano tante da giocare però mancano dieci giorni e siamo in ballo per l’ottavo posto in Serie A. Siamo tutti giovani, io per primo, e quindi quando si è giovani bisogna avere più fame e andare oltre le difficoltà. Quello che è stato con la Juve, con la Lazio e col Bologna è già passato. Bisogna saper convivere con le sconfitte ma anche con le vittorie”.