Sassuolo, De Zerbi: “Vogliamo l’ottavo posto. Record di Caputo merito di tutti”

L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara interna contro il Genoa, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.

LE PAROLE DI DE ZERBI

Queste le sue parole a SkySport: “Mi è piaciuto tanto il Sassuolo. Noi ci stiamo giocando l’ottavo posto e per noi vuole dire tantissimo. Noi siamo una squadra che è andata oltre e ripetere questo campionato l’anno prossimo non sarà semplice. Ci meritiamo di raggiungere il nostro obbiettivo. Non c’è stato molto da lavorare dal punto di vista psicologico. Il traguardo di Caputo non è solo suo, ho chiesto ai ragazzi che diventasse una cosa di tutti. Mi piacerebbe inoltre che Berardi raggiunga i 15 gol. Raspadori è un bel giocatore, purtroppo in Italia si misurano ancora giocatori in base all’altezza. Io quando ho rinnovato con il Sassuolo non ho mai voluto mettere paletti sulle cessioni. Berardi è pronto per andare in grandi squadre e se me lo dovessero chiedere non mi permetterei mai di impedirglielo”.