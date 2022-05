Sassuolo demotivato, Milan la chiude in 35′ ed è campione d’Italia

Il Milan dopo 11 anni torna a vincere il campionato

Il Milan si è laureato campione d'Italia per la diciannovesima volta vincendo facile sul terreno del Sassuolo con il punteggio di 3-0. Neroverdi mai in campo e subito travolti dai milanesi che hanno sbloccato il risultato al 17' con Giroud, poi lo stesso francese ha raddoppiato al 32'. Tre minuti dopo il tris di Kessie per il 3-0 definitivo. Sassuolo demotivato e mai pervenuto oggi al Mapei Stadium. Ma questo nulla toglie ai rossoneri che coronano una stagione fantastica con una costanza che ha sorpreso tutti. Grande merito è del tecnico, Stefano Pioli che ha saputo tenere tutti sulla corda e infatti la sua squadra ha imparato a dosare cuore e testa strada facendo. Il Milan è composto da un gruppo giovane e e come tale ha vissuto spesso di entusiasmi, qualche volta si è lasciato sopraffare dalla frenesia ma una volta arrivato al bivio decisivo ha imboccato la direzione giusta, senza esitare. Da quando la temperatura si è alzata fino a diventare bollente, Tonali e compagni si sono mostrati sempre più lucidi, solidi, determinati. La squadra rossonera ha messo in cascina 86 punti dopo 38 giornate, non succedeva da dieci anni; 18 partite senza subire gol, nessuno meglio dei rossoneri in A; 16 giocatori diversi a segno; 15 partite di fila senza sconfitte – che hanno fatto innamorare i tifosi, tornati a riempire San Siro come ai tempi d’oro e a mobilitarsi in massa pur di seguire ogni passo dei loro idoli. Il Milan dunque torna a festeggiare la vittoria dello scudetto dopo 11 anni, l'ultima volta fu appunto nel 2011.