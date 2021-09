Sassuolo, Dionisi: “A Bergamo match da 1 fisso ma cercheremo di sovvertire pronostico”

L'analisi del mister emiliano alla vigilia della sfida contro l'Atalanta

Atalanta-Sassuolo, quinta giornata di Serie A è in programma domani alle ore 20,45 presso il Gewiss Stadium di Bergamo. Il tecnico dei neroverdi Dionisi ha presentato il match: "Domani affrontiamo una squadra che per valore ha qualcosa in più del Torino e se non saremo bravi tecnicamente sarà difficile per noi uscire imbattuti. Bisogna fare attenzione fino alla fine visto che negli ultimi minuti abbiamo pagato dazio. All'inizio del campionato i valori non emergono al 100% e dopo quattro partite non è tutto ben delineato. L'Atalanta è forte e dà fastidio a tutti e fa bene anche in Champions League. Sulla carta è gara da 1 fisso ma abbiamo le qualità per sovvertire il pronostico e fare nostra la partita".