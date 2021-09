Sassuolo, Dionisi: “A Roma sarà dura ma non vittime sacrificali”

Vigilia di match per il Sassuolo che sfida la Roma

Trasferta molto complicata per il Sassuolo che si reca a Roma per affrontare l'undici di Mourinho. "Non andiamo a Roma come vittime sacrificali". È un chiaro messaggio quello lanciato dall'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, alla vigilia del match in programma domenica alle ore 20.45 allo stadio Olimpico. "Sappiamo di essere sfavoriti sulla carta, ma nella partita secca non è detto" ha ammesso Dionisi nella conferenza stampa della vigilia.