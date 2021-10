Sassuolo, Dionisi avverte: “Contro l’Inter avremo le nostre occasioni”

Il tecnico Alessio Dionisi fa il punto sul momento del Sassuolo, prossimo avversario dell'Inter

Il Sassuolo si prepara alla sfida contro l'Inter. Un match importante per i neroverdi, alle prese con una partenza non semplice in campionato. Il tecnico dei neroverdi Alessio Dionisi spiega quali sono le sue sensazioni sul match di domani: "Mi aspetto una partita difficile. Avremo delle occasioni perché magari l'Inter fino a certe altezze di campo può concedere qualche giocata, poi sappiamo che hanno dei valori straordinari. Sono fisici, più fisici rispetto alle squadre affrontate, ma non pensiamo al passato, dobbiamo pensare agli avversari, sapendo che possiamo determinare anche noi il risultato finale, fermo restando che sappiamo chi abbiamo davanti e dobbiamo sperare che loro possano sbagliare qualcosa. Il Sassuolo è una società importante, lo ha dimostrato negli anni ma confermarsi è sempre più difficile perché altri si sono rinforzati. La società ha fatto delle scelte. Tutti hanno ambizioni e certi giocatori sono stati ceduti e sono stati sostituiti con dei giocatori che hanno qualità ma bisogna dargli il tempo: alla squadra di amalgamarsi, allo staff di entrare dentro, ma è normale che qualcosa possa venire meno ma nel tempo sono ottimista e le prestazioni lo dimostrano, fermo restando che non conta quanto fatto ma quanto faremo ma è una constatazione che abbiamo ringiovanito, tolto esperienza, con giocatori giovani che saranno importanti ma oggi lo sono meno".