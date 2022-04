Sassuolo, Dionisi: “Battere la Juve per riscattare ko col Cagliari”

Il tecnico neroverde ha presentato il match di domani contro la Juventus

Domani il Sassuolo affronterà al Mapei la Juventus nel posticipo di Serie A. Il tecnico neroverde Alessio Dionisi ha presentato così il match in sala stampa: «Juventus favorita e sicuramente più forte e consapevole rispetto all'andata. Noi dobbiamo riscattare la prestazione col Cagliari. Bianconeri forti ma dobbiamo pensare a noi che siamo migliorati ma non sino in fondo. Rispetto al match di andata sarà diverso ma avremo le nostre occasioni e dovremo sfruttarle». Il Sassuolo ormai non ha obiettivi di classifica ma cerca di valorizzare al meglio i propri calciatori che sono molto richiesti da club di tutta Europa e non solo in Italia.