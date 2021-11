Sassuolo, Dionisi ci riprova: “Napoli? Con stesso spirito visto contro il Milan”

Il mister neroverde alla vigilia della gara di Serie A

SPIRITO - "Vorrei rivedere la stessa attenzione messa col Milan. Abbiamo parlato ieri con la squadra, abbiamo parlato di attenzione, di applicazione, di fase difensiva, delle cose che abbiamo sottolineato perché non sempre ci sono state. Ne siamo consapevoli. Domani dovremo dimostrare di essere cresciuti da questo punto di vista", ha detto Dionisi. "Il nostro stile di gioco? Ci concentriamo molto sul gioco ma non si valuta il fatto che spesso si fa gol su una riconquista, su una palla persa riconquistata, riaggredita ed effettivamente siamo stati bravi perché a Milano non abbiamo aggredito alto, le qualità del Milan e domani del Napoli non ce lo permetteranno nuovamente, ma se saremo compatti poi è più facile". "Per caratteristiche credo che in questo momento sia opportuno continuare così ma nell'andare della gara o con certi avversari non ci precludiamo la possibilità di cambiare. Deve essere il mio e il nostro credo. Ad oggi ti dico che credo che abbiamo raggiunto un buon equilibrio ma 4-5 giorni fa non si parlava di questo perché si va molto dietro al risultato".