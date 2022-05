Sassuolo, Dionisi: “Col Bologna per prenderci la nostra rivincita”

Il mister dei neroverdi in conferenza stampa

Il mister del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Bologna per la 37^ giornata di Serie A. Il tecnico ha presentato la sfida del Dall'Ara sottolineando come i neroverdi abbiano grande motivazione per vincere.

Sulle difficoltà incontrate nel tempo col Bologna: "Sul perché sia un rivali ostico per noi non saprei ma posso parlare della gara d'andata. Poi sicuramente un bel po' di rammarico per l'ultima partita del 2021 ce l'abbiamo e vorremmo rifarci di quella partita, dove abbiamo iniziato bene e dopo il primo gol loro ci siamo disuniti. Domani sarà una gara diversa. Il Bologna viene da un periodo positivo, noi non abbiamo avuto la stessa continuità nell'ultimo periodo. Si affronteranno due squadre che arrivano a un derby e sono molto vicine in classifica".

Dionisi ha poi proseguito: "Affrontiamo una squadra che ha esperienza, forse ha qualcosina in più di noi in campo e dovremo essere bravi a replicare alle loro qualità con le nostre". "Le parole di Carnevali su di me? Lo ringrazio. Voleva dare un input positivo all'allenatore, ma qui ci sono tanti giocatori bravi e tanti sono già riconfermati. Chi se ne andrà verrà sostituito e su queste cose non mi sembra il caso di parlare, credo che l'amministratore sappia cosa fare".