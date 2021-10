Sassuolo, Dionisi: “Con la Juventus un punto di partenza. Attenzione all’Empoli”

Parla il tecnico dopo l'impresa dello Stadium

Redazione ITASportPress

Vigilia di campionato per il Sassuolo di Alessio Dionisi che domani sfiderà l'Empoli dopo aver sbancato lo Stadium battendo la Juventus. Il tecnico ha presentato la sfida dell'undicesima giornata di campionato nel consueto appuntamento con la stampa.

Sul successo contro la Juventus: "Fa piacere perché sono arrivati i 3 punti. Ad oggi è il risultato più importante, perché ho messo i piedi per la prima volta a Torino contro la Juve. Spero sia solo un ulteriore punto di partenza, per me e per il Sassuolo. Non possiamo fermarci a un risultato che si ricorderanno a distanza di anni quando si parlerà delle statistiche", ha detto Dionisi.

Sulla sfida contro l'Empoli: "Affronteremo una squadra che conosco abbastanza bene e so che ha dei valori importanti, non solo tecnici". "Andreazzoli? La carriera di Andreazzoli la si può paragonare alla mia, il percorso si avvicina. Lui è partito dal basso, anch'io, e mi sento un po' simile a lui e ovviamente devo dimostrare di potermi avvicinare alla sua carriera. Sarà un piacere salutarlo ma si affronteranno Empoli e Sassuolo, gli allenatori non giocano, altrimenti da meno bravo e da meno esperto perderei".

E ancora: "Contro l'Empoli sarà la terza gara in una settimana e riserva sempre insidie, ancor di più per l'avversario e ancor di più da come veniamo. Sta a noi dimostrare che non siamo assuefatti dal risultato e dai complimenti dopo la Juventus. Ripeto, ora c'è l'Empoli, una squadra che fa bene fuori casa, dovremo rispettarla e dare una risposta vera a noi".