Sassuolo, Dionisi: “Contro il Cagliari vogliamo fare risultato”

Vigilia di campionato per i neroverdi

Redazione ITASportPress

Vigilia di campionato per il Sassuolo di Alessio Dionisi che domani sfiderà il Cagliari nel lunch match della 13^ giornata di Serie A. Il tecnico dei neroverdi ha presentato la sfida nel consueto appuntamento con la stampa.

SFIDA - "Abbiamo voglia di giocare perché ci alleniamo per giocare. Sarà una sfida importante contro una squadra ostica che verrà qui per ottenere qualcosa dalla loro prestazione. Noi non siamo mancati nelle prestazioni precedenti ma dobbiamo dare continuità di risultati attraverso le prestazioni", ha detto Dionisi. "La gara va giocata tutta e ci sono momenti che possono spostare le sorti della gara e su questo dovremo essere più bravi. Dobbiamo andare a cercare gli episodi perché da questo si ottengono i risultati e attraverso i risultati si prosegue per perseguire l'obiettivo che sappiamo cos'è".

CLASSIFICA - "Siamo dove dobbiamo essere. Forse potevamo avere qualche punto in più. Dobbiamo soffermarci sull'ottenere di più di quello che abbiamo ottenuto fino a oggi nonostante le prestazioni. Dove saremo più avanti non lo so dire. Abbiamo margini di miglioramento. La classifica ad oggi è positiva per quello che dobbiamo fare fermo".

MAZZARRI - Un pensiero al mister rivale: "Mazzarri? Ha una carriera alle spalle vittoriosa e importante. Ha tanta esperienza, è bello che ci siano allenatori più giovani ed esperti in un campionato e questo rende le partite più difficili. Penso sia uno stimolo per un allenatore giovane. Sarà un piacere stringergli la mano e gli faccio i complimenti per quello che ha fatto, fermo restando che io difficilmente riuscirò a scrivere un libro come ha fatto lui (sorride, ndr)".

INFORTUNATI - "Djuricic non è recuperato, Goldaniga nemmeno. Boga non credo ci siano tante speranze. Oggi abbiamo ancora un allenamento ma non credo. Vediamo".