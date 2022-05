Sassuolo, Dionisi: “Dimentichiamo Napoli. Udinese? Perso all’andata voglio il riscatto”

Parla il mister alla vigilia del campionato

POST K.O. – "La sconfitta col Napoli? È stato un incidente inaspettato perché la squadra aveva un ottimo atteggiamento dopo la gara con la Juve, poi vuoi gli episodi e vuoi l’atteggiamento, la gara è andata come sappiamo. Ma non voglio più parlarne. Abbiamo degli obiettivi da raggiungere e servono per cercare di stimolare la squadra per raschiare dal badile delle motivazioni. Non accetto sentir dire che non abbiamo motivazioni, abbiamo gare da giocare", ha detto Dionisi. "Con l’Udinese abbiamo perso all’andata, non siamo stati all’altezza e questo già basta per far sì che ci sia voglia di riscattarsi. In più aggiungo che l’Udinese è sempre stato un avversario da rispettare molto per il Sassuolo".