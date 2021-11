Sassuolo, Dionisi: “Diversi regali fatti all’Udinese”

Il commento del tecnico del Sassuolo dopo il ko di Udine

Sconfitta amara per il Sassuolo a Udine. Il tecnico neroverde Alessio Dionisi, ai microfoni di Dazn ha analizzato il 3-2 per i friulani: "Sapevamo che saremmo stati noi a fare la partita ma dovevamo essere più bravi nel non concedere occasioni quando avevamo la palla, perché il terzo gol è un nostro errore in uscita. Anche il primo gol è stato troppo semplice da realizzare per loro. Fatto regali che abbiamo pagato a caro prezzo. Detto ciò, nel primo tempo abbiamo fatto una gara di qualità, siamo stati sfortunati nel gol del pareggio dell'Udinese. Nella ripresa, però, non siamo stati qualitativi. Oggi più che l'atteggiamento, dico che abbiamo mosso palla lentamente e se lo fai non puoi vincere dei duelli contro una squadra così fisica. Calando da questo punto di vista, abbiamo permesso all'Udinese di rientrare tutta sotto la linea della palla e lì loro hanno messo le basi per vincere".