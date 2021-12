Sassuolo, Dionisi: “Fiorentina? Sfavoriti sulla carta però la carta si può cambiare…”

Il Sassuolo al Franchi domani e il tecnico fiuta le difficoltà

Conferenza stampa di mister Alessio Dionisi alla vigilia di Fiorentina-Sassuolo, 18^ giornata di Serie A TIM 2021/22 in programma domani alle ore 12.30 presso lo Stadio Franchi. "La compagine viola è una squadra che gioca in casa, è in salute e al Franchi credo lo dimostrino ancora di più la loro forza. I risultati sono una conseguenza di queste cose, forse è la squadra più in forma di questo momento. La Fiorentina sta facendo bene. Credo abbia un organico importante. Dobbiamo essere pronti ad accettare le difficoltà che la viola ci creerà ma abbiamo anche le armi per metterli in difficoltà. Giochiamo con una squadra intensa e aggressiva, che ha giocatori importanti a livello individuale ma sono convinto che possiamo andare a Firenze. Siamo sfavoriti sulla carta però la carta delle volte si può cambiare".