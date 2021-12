Sassuolo, Dionisi: “Frattesi crescerà ancora. Raspadori? Ha fisico e testa”

Parla il tecnico neroverde

RASPADORI E SCAMACCA - "Raspadori da esterno è un po' sacrificato, nel 4-2-3-1 viene più valorizzato. Ma ha fisico, testa e tecnica per fare entrambi i ruoli. E' un giocatore di qualità, così come Scamacca: sono giovani e vanno aspettati, anche se si parla di Nazionale non hanno esperienza internazionale e per loro ogni partita vale il doppio", ha detto Dionisi dando uno sguardo in ottica Italia.