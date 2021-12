Sassuolo, Dionisi: “Lo Spezia in casa gioca con più ardore”

Il tecnico del Sassuolo ha presentato il match contro lo Spezia

La conferenza stampa di mister Alessio Dionisi alla vigilia di Spezia-Sassuolo, 16^ giornata di Serie A TIM 2021/22 in programma domani alle ore 15 presso lo Stadio Picco: "Ci aspetta domani una prova di grande maturità perchè la squadra ligure in casa ha una forza doppia. Mi sembra che giochino con più ardore, più intensità dovuto alla spinta dei tifosi ma anche alla qualità che hanno. Possono metterci in difficoltà e pertanto dovremo essere bravi a fare la nostra partita e a difenderci bene quando ci saranno le occasioni dello Spezia".