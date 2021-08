Sassuolo, Dionisi: “Meritavamo di più ma soddisfatto della prestazione della squadra”

L'analisi a fine gara del tecnico della squadra emiliana dopo lo 0-0 contro la Sampdoria

Non è arrivata la seconda vittoria consecutiva in campionato per il Sassuolo fermato in casa dalla Sampdoria. Ai microfoni di Dazn l'analisi del tecnico neroverde Alessio Dionisi: "Dopo questi primi 90' in casa posso dire di essere contento della prova dei miei ragazzi ma meno del risultato di parità. Sicuramente per il numero di occasioni meritavamo di più. Ma bisogna dare merito anche ai nostri avversari che hanno giocato bene. Siamo cresciuti in prestazione ed è quello che va rimarcato stasera. Ci abbiamo provato a segnare senza però riuscirci. Caputo sa cosa penso di lui e io devo fare delle scelte avendo giocatori bravi in panchina. Infine consentitemi una battuta per i tifosi. Una bella sensazione vederli nuovamente allo stadio. Ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine e al termine del match è stato bello andare a salutarli" Sul mercato Dionisi ha detto: "Non so se al rientro troverò Berardi. Io so cosa ci siamo detti e non vedo l’ora che finisca il mercato almeno saprò che gruppo saremo. Queste scelte spettano ai dirigenti".