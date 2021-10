Sassuolo, Dionisi: “Niente svolta col Genoa, presto per i paragoni con De Zerbi”

Il Sassuolo si prepara alla sfida contro il Genoa. Il tecnico Alessio Dionisi fa il punto della situazione

Il Sassuolo prova a scuotersi dopo un avvio di stagione molto complicato. Il tecnico Alessio Dionisi ha raccontato le sue impressioni sul momento della squadra ai microfoni di Sassuolo Channel: "Trovo una cosa naturale ricevere critiche, lo si fa sempre, in tutti i contesti. L'avevo messo in conto. A dire il vero bisognerebbe dire che qualcosa è cambiato rispetto al passato. La società ha fatto cessioni necessarie, ha valutato di fare, ma sono state cessioni importanti. Sono arrivati giocatori con giocatori che saranno all'altezza di chi è andato via ma è normale che ci vuole tempo, ma è anche normale che tempo dall'esterno non ce ne sia. Si cercano sempre paragoni, nuove sfide. Immaginavo che avrebbero fatto il paragone tra il Sassuolo di De Zerbi e il Sassuolo di quest'anno, ma per un allenatore è presto. Si sta parlando di poche partite, numeri piccoli. Noi dobbiamo andare a voler migliorare i numeri negativi e voler confermare quelli positivi. Dobbiamo crescere. Non abbiamo ottenuto sul campo quanto meritato e dobbiamo andare a prenderci quello che ci meritiamo".

DECISIVA

Contro il Genoa, il Sassuolo cerca punti preziosi per tirarsi fuori dalle zona pericolose della classifica: "Giochiamo per vincere, la vittoria potrebbe darci consapevolezze anche a livello mentale. Dobbiamo dare continuità di prestazione, fermo restando che le vittorie possono incentivare prestazioni e convinzioni. Non la vedo come una gara della svolta, la vedo come una partita difficile e molto importante perché giochiamo contro una squadra che ha il nostro stesso obiettivo, ovvero fare un buon campionato".

CALENDARIO

Infine un accenno al calendario, che finora ha visto i neroverdi spesso contrapposti alle favorite per il titolo: "Abbiamo affrontato squadre importanti in queste prime 7 partite. Il calendario non era un problema, come ho detto all'inizio. Siamo in crescendo e il fatto che l'ultima partita giocata sia stata con l'Inter e abbiamo fatto un certo tipo di prestazione, ci deve dare la spinta. Purtroppo c'è stato la sosta o per fortuna. Dico purtroppo perché è normale ci si possa allenare di meno insieme, purtroppo perché ci sono le decisioni arbitrali che dobbiamo accettare ma non siamo stati molto fortunati".