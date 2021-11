Sassuolo, Dionisi pronto per il Milan: “Difficile ma non abbiamo nulla da perdere”

Parla il mister dei neroverdi alla vigilia della gara contro i rossoneri

Vigilia di campionato per il Sassuolo di Alessio Dionisi che domani affronterà la prima della classe, ovvero, il Milan. Il tecnico dei neroverdi ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro i rossoneri.

SFIDA - "Sarà una partita difficile. Affrontiamo una delle squadre più forti, se non la più forte ora. Storicamente il Sassuolo ha fatto partite importanti con le big e cercheremo di essere all'altezza del Sassuolo degli anni precedenti. Sappiamo che sarà difficile ma non abbiamo nulla da perdere perché il Milan ti mette in difficoltà ma ti dà anche la possibilità di esprimerti e secondo me faremo prestazione".