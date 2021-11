Sassuolo, Dionisi: “Rammarico per i gol subiti. Classifica meno positiva…”

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi analizza i motivi del pareggio contro il Cagliari

Ancora una volta, il Sassuolo raccoglie meno rispetto a quanto seminato. I neroverdi pareggiano in casa contro il Cagliari e si rammaricano per le tante occasioni sciupate. Ne è consapevole anche il tecnico Alessio Dionisi, che racconta le sue impressioni al termine del match ai microfoni di Sky Sport: "C'è rammarico perché abbiamo subito i due gol subito dopo averli fatti. Abbiamo concesso troppe ripartenze. Sulla prestazione posso dire poco, abbiamo calciato 20 volte in porta. Peccato perché queste gare bisogna vincerle, se si fanno queste prestazioni. Abbiamo fatto abbastanza bene, ma dobbiamo fare meglio. Se si crea tanto, bisogna realizzare di più. Se si crea meno, allora bisogna anche concedere meno. La classifica? E' meno positiva rispetto a quello che facciamo in campo. Io guardo il campo e le sue prestazioni sono positive, ovviamente può migliorare. Ma è giovane e ha tutto il tempo. Bisogna parlarne meno, semplicemente".