Sassuolo, Dionisi: “Rammarico per non aver chiuso il primo tempo sul 2-0”

Le dichiarazioni post partita del tecnico del Sassuolo

Dopo il pareggio casalingo contro l'Udinese, Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha analizzato la prestazione dei neroverdi in conferenza stampa: "Oggi abbiamo fatto una buona partita e c'è un po' di rammarico perché nel primo tempo potevamo andare sul 2-0, abbiamo sprecato. Merito anche all'Udinese, sono dispiaciuto per questo. Per il modulo, forse a due oggi avremmo fatto fatica, l'Udinese ribalta subito il gioco e dovevamo limitare questa cosa, l'abbiamo fatto abbastanza bene. Il gol l'abbiamo preso su una situazione sporca. Peccato perché per vincere serviva il secondo gol. L'atteggiamento e l'approccio e il gioco ci sono stati, non ci siamo mai persi, abbiamo fatto alcune partite al di sotto, per risultati forse, a Napoli abbiamo sbagliato tutto o tanto, quella prima abbiamo perso facendo un partitone con la Juve e ci sarebbe qualcosina in più da dire. Abbiamo invertito il trend della partita precedente, ho visto che c'era l'atteggiamento e la voglia di vincere".