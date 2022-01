Sassuolo, Dionisi: “Raspadori come una macchina tedesca. Su Berardi e Scamacca…”

Parla il mister neroverde

L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato ancora una volta dei suoi gioielli in maglia neroverde. In modo particolare degli attaccanti Raspadori, Scamacca e Berardi. Lo ha fatto all’inserto AM, sottolineando le loro qualità ma anche la sua speranza di poter contare sul trio fino alla fine della stagione, in riferimento ai rumors di mercato che li vorrebbero in partenza.