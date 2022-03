Sassuolo, Dionisi: “Salernitana insidiosa. Noi ad un bivio tra l’essere ambiziosi e…”

Parla il mister dei neroverdi

Redazione ITASportPress

Vigilia di campionato per il Sassuolo di mister Alessio Dionisi che ha presentato la gara contro la Salernitana valida per la 29esima giornata di Serie A. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dei neroverdi si è soffermato sui temi caldi della sfida ma anche sulle ambizioni dei suoi.

GARA - La Salernitana è un'insidia. Credo che loro siano diversi in casa e fuori e credo sia diversa soprattutto nell'ultimo periodo. Si vede che credono nella salvezza e che hanno un'anima. Noi non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo che è migliorare quanto fatto all'andata. Può sembrare una partita facile ma non lo è per niente. I numeri sono fatti per essere smentiti e sono sicuro che la Salernitana non finirà il campionato a 15 punti e noi domani vogliamo andare oltre i nostri 39", ha detto Dionisi.

BIVIO - Ancora sui suoi: "Noi faremo di tutto perché vada bene. Non possiamo decidere il risultato ma possiamo decidere che prestazione fare e che atteggiamento avere. Siamo a un bivio: dimostrare di essere ambiziosi o di essere presentuosi. Meglio dare continuità all'ambizione, ma come ho detto anche prima non sarà facile".

SINGOLI - "Rientreranno Chiriches e Lopez. Non ci saranno gli altri, Djuricic, Toljan e Rogerio". "Maxime Lopez titolare? Potrebbe darsi di sì come no. Nelle ultime settimane, questa posizione è quella sulla quale ho più dubbi, ma lo dico in modo positivo. Chi ha giocato ha fatto bene e così deve essere perché la competizione deve far crescere i singoli".