Sassuolo, Dionisi: “Sampdoria ha qualità ma sappiamo come metterli in difficoltà”

Conferenza stampa del mister neroverde alla vigilia della sfida presso il Mapei con la Samp

La conferenza stampa di mister Alessio Dionisi alla vigilia di Sassuolo-Sampdoria, seconda giornata di Serie A 2021/22 in programma domani alle ore 18,30 presso il Mapei Stadium. "Siamo partiti bene ma dobbiamo essere bravi anche con la squadra ligure domani. Sono contento dell'atteggiamento ma la qualità nostra e in particolare in attacco con elementi importanti, è tanta. Ma il merito della nostra partenza sprint è di tutti e per un allenatore è difficile non far giocare tutti quelli bravi, ma devo ricercare l'equilibrio migliore. Dobbiamo cercare di migliorarci attraverso la prestazione. I nostri tifosi non sono numerosi ma sono felice di vederli nel nostro stadio e speriamo di farli gioire. La Sampdoria ha fisicità e qualità con un super Quagliarella in attacco. Hanno calciatori importanti anche in mezzo al campo e in difesa. Chi fa la differenza sono sempre i calciatori e noi non molleremo mai. Sappiamo come metterli in difficoltà. Non ci sarà Berardi per domani".