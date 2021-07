Sassuolo, Dionisi si presenta: “Eredità difficile ma stimolante”

Il nuovo mister si presenta alla stampa

Redazione ITASportPress

Giornata di presentazione in casa Sassuolo dove il neo mister Alessio Dionisi ha parlato per la prima volta in modo ufficiale alla stampa come tecnico dei neroverdi.

ENTUSIASMO - "Sono fiero e orgoglioso di essere qua. Ringrazio i due direttori, Rossi e Carnevali e spero di ripagarli sul campo. So che l'eredità è difficile, è impegnativa ma è stimolante e sicuramente sarà formativa", ha esordito Dionisi. "Ringrazio anch'io il mister perché l'ho sentito e si è mostrato disponibile anche con me e lo devo ringraziare anche per le risorse umane e per il materiale che troverò. Abbiamo le risorse per fare bene e sta a me mettermi a disposizione di questo gruppo e di questo club".

SCELTA - "Vivrò questa esperienza con equilibrio. Poi in una stagione ci saranno i diversi momenti. Sono un pizzico emozionato ma molto stimolato. Ho trovato tante persone disponibili e sono contento di essere qui. Perché ho scelto il Sassuolo? Sono qui perché il Sassuolo ha scelto me e per me è stato molto stimolante. Il Sassuolo è una società importante che sta dimostrando sul campo un'identità. Negli ultimi anni viene da un'identità ben precisa e credo sia la scelta giusta anche per me. So che l'eredità è difficile ma sarà molto stimolante".

GIOCATORI - Un pensiero anche ai tanti calciatori del Sassuolo impegnati con la Nazionale italiana: "Se saranno ancora qui dopo l'Europeo? Era da un po' che non vedevamo l'Italia giocare così bene. E' molto importante che ci siano giocatori in Nazionale, dà lustro al club. E' bene che si esaltino in Nazionale, poi le scelte non spettano a me. Poi la sostenibilità di una società passa dal mercato. Io vorrei allenarli tutti, sicuramente ne allenerò la maggioranza ma la società sceglie sul mercato".

EMPOLI - "Polemiche per addio all'Empoli? Se sono arrivato a Sassuolo, se la società ha scelto me e il mio staff, è grazie al percorso che è stato fatto. Ho allenato in D e ho fatto un percorso per arrivare qui. Grazie all'Empoli, soprattutto ai giocatori e ai dirigenti. Grazie a tutti quelli che mi hanno supportato. Grazie al Venezia, all'Imolese. Nelle separazioni dei problemi possono esserci, il tempo dirà se sono capricci o cose reali. Mi aspettavo la domanda ma sinceramente non voglio fare polemica".